Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs nedeniyle İtalya'da bir günde 97 ölüm /09 Mart 2020 22:24

Koronavirüs nedeniyle İtalya'da bir günde 97 ölüm

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs yani yeni adıyla Kovid-19 İtalya'da da ölümlere neden olmaya devam ediyor. Ülkede bir günde 97 ölüm yaşanırken İtalya Olimpiyat Komitesi, Koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A dahil olmak üzere ülkedeki spor etkinliklerini 3 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını, Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 97 kişi daha artarak 463'e yükseldi.

Ülke nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı bölgelerde karantina kararı alınan İtalya'da, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Yetkililer, bugün 97 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede görülen vaka sayısı 9 bin 172 olarak bildirildi.

Öte yandan İtalya Olimpiyat Komitesi, Koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A dahil olmak üzere ülkedeki spor etkinliklerini 3 Nisan'a kadar durdurma kararı aldı.

Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.
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