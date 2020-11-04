Köprülere yüzde 100 zam getirildi

“Yüksek” olduğu gerekçesiyle tartışılan köprü geçiş ücretlerine “gizlice yüzde 100” zam yapıldığı iddia ediliyor.Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Boğaz köprülerinden geçiş ücretlerine gizlice yüzde 100 zam yapıldığını yazdı.





Daha önce tek yönde alınması gereken ücretin her iki yönde de alındığına dair bir okur mektubunu köşesinde paylaştığını hatırlatan Altaylı, Karayolları'nın bir açıklama yaparak böyle bir durumun olmadığını belirttiğini aktardı.





Bunun üzerine “Biz de ‘Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse 100 yıllık kurumu. Yalan söyleyecek değil ya!’ diye düşündük. Meğer söylermiş” diyen Altaylı, köprülere gizli zammın nasıl yapıldığını şöyle anlattı:





"Devlet öyle bir hale gelmiş ki, vatandaşını kazıklayıp, kandırıp üzerine bir de yalan söyler durumu düşürülmüş.





Bakın ekteki bir HGS dökümü.





Bir hekime ait.





Avrupa yakasında bir hastanede çalışıp, Anadolu yakasında oturan bir hekime ait.





Genelde her gün bir kez Asya’dan Avrupa’ya geçiyor, bir kez Avrupa’dan Asya’ya.





Bakın dökümlerine.





Her iki geçiş de ayrı ayrı ücretlendirilmiş.





Yani devlet açıkladığının, söylediğinin aksine.





Yıllardır tek yönde ücret aldığı boğazdaki iki köprüde de çift yönde ücret almaya başlamış.





Kimseye duyurmadan, kimseye söylemeden.





Gizlice yüzde 100 zam yapmış yani.





Şimdi yine yalanlamaya kalkışacaktır bunu TCK.





Sehven falan diyecektir muhtemelen.





Çünkü en moda kelime o.





Demek ki Asya’dan Avrupa girişine bir süre önce koyulan HGS/OGS dedektörleri boşuna konmamış.





Meğer vatandaşa geçirmeye hazırlanıyorlarmış.





Ama gizlice."