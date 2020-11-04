Kıbrıs’tan Türkiye’nin Navtex’ine 'durdurma' çağrısı

İki ülke arasındaki gerginlik Oruç Reis’in yeniden bölgeye gönderilmesi üzerine büyürken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Barbaros Hayreddin Paşa gemisine ilişkin açıklama geldi.







Kıbrıs Cumhuriyeti, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’ya “çalışmalarını durdur” çağrısı yaptı.





Türkiye’nin Barbaros Hayreddin Paşa gemisi için yeni ilan ettiği Navtex’ine karşı, Kıbrıs Cumhuriyeti de bir Navtex yayınladı.





Buna göre Barbaros Hayreddin Paşa gemisinden uluslararası hukuku ve deniz güvenliği prosedürlerini ihlal eden, Kıbrıs'ın mevzuatına göre suç teşkil eden keşif çalışmalarını durdurma çağrısı yapıldı.