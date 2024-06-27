Koray Aydın'ın istifasının ardından İYİ Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na arz edebileceği gibi partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik" dedi.







Koray Aydın'ın istifasına ilişkin partiden ilk değerlendirmeyi Genel Sekreter Uğur Poyraz yaptı. Poyraz, ANKA'ya şunları söyledi:





"İYİ Parti bugüne kadar tüm yaşananların öz eleştirisini 27 Nisan'daki kurultayında yapmış ve yeni Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde ortak akılla yoluna devam etmektedir. Dünün mevzularıyla yarına ilişkin milletimize karşı olan sorumluluklarımızı gölgeleyemeyiz. Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na arz edebileceği gibi, partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik."

