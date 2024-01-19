Korku dolu anlar: Uçak, pistten çıktı

ABD’de Philadelphia'dan kalkan "American Airlines" havayolu şirketine ait Embraer E145 model uçak, New York'taki havalimanına yaklaşık 1 saat rötarlı iniş yaptı.



Hava yolu şirketinden bir sözcü, bölgede karlı havanın etkili olması nedeniyle pistte ilerleyen uçağın pistin dışındaki karla kaplı toprak alana kaydığını belirtti.



Sosyal medyada paylaşılan videolarda, acil servis ekiplerinin uçağa müdahale ettiği ve çok sayıda itfaiyecinin yolculara karla kaplı alana kadar eşlik ettiği görüldü.



Haberde şans eseri 50 yolcu ve üç mürettebattan hiçbirinin yaralanmadığı kaydedildi.



American Airlines yetkilisi, “Güvenlik bizim en büyük önceliğimizdir. Müşterilerimizden yaşadıkları deneyim yüzünden özür dileriz” dedi. Yetkili, gemideki herkesin güvenli bir şekilde uçaktan indiğini, otobüsle terminale nakledildiğini söyledi.

