Samanyolu Haber /Gündem / Korkutan 'kızamık' açıklaması: 'Covid’e benzemez, aşı yaptırın' /14 Haziran 2023 17:28

Korkutan 'kızamık' açıklaması: 'Covid’e benzemez, aşı yaptırın'

Kızamık salgını riskine karşı uyarıda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Covid'e benzemez, tek yol aşılama" dedi.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kızamık salgını riskine karşı uyarıda bulundu ve “Kızamık su çiçeği ile birlikte dünyada en çok bulaş özelliği taşıyan iki hastalıktan biridir. Tek yol aşılama” dedi.

Cumhuriyet TV’ye konuşan Mehmet Ceyhan, “Kızamık Covid’e benzemez” ifadelerini kullandı.

Ceyhan, şunları söyledi:
“Kızamığın tek çaresi aşılamadır. Kızamık ortaya çıktıktan sonra çok tehlikeli bir hastalık. En çok ölüm kızamığa bağlı zatürreden olur. Her yirmi kızamık hastasından birinde zatürre görülür. Öte yandan kızamık bilmeyen bir doktor nesliyle karşı karşıyayız. Öğrencilerimize vakaların azlığı sebebiyle 20002li yıllarda kızamığı göstererek öğretemedik. Dolayısıyla onların bildirdiği vaka sayısı gerçek sayının şüphesiz altında. Bin vakada bir ölüm ve beyin iltihabı olur. SSPE vakalarını bir dönem çok görmüştük, tedavisi yoktur ve giderek beyni harap eder, tek nedeni de kızamıktır. Böyle giderse SSPE vakaları da görürüz. Bunlara engel olmanın tek yolu aşılamadır.

Halkın aşı karşıtlığına önlem almak için eğitilmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı’nın acilen kurucu üyesi olduğum Aşı Kararsızlığıyla Mücadele Komisyonu’nu yeniden çalıştırması gerekir. 2013’ten sonra hiç toplantıya çağrılmadık. Halkeğitim programlarının başlatılması lazım. 2000’den bu tarafa mezun olan hekimler maalesef kızamığı görmeden mezun oldular, onları da eğitmek gerekir. Bu hastalığı görmeden tanıyamazsınız.


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