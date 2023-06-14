Samanyolu Haber /Dünya / Faciada acı katlanıyor: Ölenlerin sayısı 78'e yükseldi /14 Haziran 2023 18:15

Faciada acı katlanıyor: Ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Yunanistan açıklarında alabora olan göçmen teknesindeki ölü sayısı arttı. Yunanistan Sahil Güvenliği, 104 kişinin kurtarıldığını ancak 78 kişinin boğularak öldüğünü açıkladı.

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Libya'dan yola çıkan göçmenlerin balıkçı teknesi ile Yunanistan'ın Mora yarım adası açıklarında alabora oldu. İtalya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin 104'ü kurtarılırken, 78'i boğularak yaşamını yitirdi. 

AFP'de yer alan habere göre, Yunanistan Sahil Güvenliği, şu ana kadar ölü bulunan göçmen sayısının 78 yükseldiğini ancak ölü sayısının çok daha fazla olabileceğinden endişe edildiğini söyledi.

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada "Günün erken saatlerinden itibaren, Pylos kasabası açıklarında kapsamlı bir kurtarma operasyonu yürütülüyor" denildi.

104 kişinin kurtarıldığını belirten Yunanistan Sahil Güvenliği, şiddetli rüzgar nedeniyle kurtarma operasyonunun zor şartlar altında gerçekleştiğini ifade etti. 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter'da "Daha fazla can kaybı olmasından korkuyoruz. İlk raporlar gemide 400 kadar kişinin bulunduğunu gösteriyor" paylaşımında bulundu. 


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