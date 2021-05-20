Samanyolu Haber /Dünya / Korona aşısı 9 kişiyi milyarder etti /20 Mayıs 2021 11:59

Korona aşısı 9 kişiyi milyarder etti

"The People’s Vaccine Alliance" isimli oluşum, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) geliştirilen aşılardan elde edilen kârla dünya genelinde en az dokuz kişinin milyarder olduğunu açıkladı.

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The Guardian'da yer alan habere göre, aşı adaleti için çalışmalar yapan The People's Vaccine Alliance ilaç şirketlerinin aşı teknolojisinde tekel kontrolünü sonlandırması için çağrı yaptı.

Gruptan yapılan açıklamada "Dokuz yeni milyarder, toplam servetlerini 19.3 milyar dolara çıkardı. Bu miktar, yoksul ülkelerdeki tüm insanları aşılamaya yetiyor" ifadeleri yer aldı. 

Yardım kuruluşu Oxfam'dan Anna Marriott "Bu milyarderler, ilaç şirketlerinin bu aşıların tekelinden elde ettiği dev kârın insan yüzü" dedi. 

Yeni aşı milyarderleri listesinin başında Moderna CEO'su Stephane Bancel ve BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin yer alıyor. Üç yeni milyarder de Çin'in aşı şirketi CanSino Biologics'in ortak kurucuları. 
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