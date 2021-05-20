Korona aşısı 9 kişiyi milyarder etti

The Guardian'da yer alan habere göre, aşı adaleti için çalışmalar yapan The People's Vaccine Alliance ilaç şirketlerinin aşı teknolojisinde tekel kontrolünü sonlandırması için çağrı yaptı.







Gruptan yapılan açıklamada "Dokuz yeni milyarder, toplam servetlerini 19.3 milyar dolara çıkardı. Bu miktar, yoksul ülkelerdeki tüm insanları aşılamaya yetiyor" ifadeleri yer aldı.





Yardım kuruluşu Oxfam'dan Anna Marriott "Bu milyarderler, ilaç şirketlerinin bu aşıların tekelinden elde ettiği dev kârın insan yüzü" dedi.





Yeni aşı milyarderleri listesinin başında Moderna CEO'su Stephane Bancel ve BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin yer alıyor. Üç yeni milyarder de Çin'in aşı şirketi CanSino Biologics'in ortak kurucuları.