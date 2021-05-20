Peker'den AKP'yi karıştıracak yeni iddia

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, altıncı videosunda “günün bombalarından biri olsun” diyerek dikkat çekici bir iddiayı gündeme getirdi. Peker, Soylu’ya destek tweeti atan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Hasan Doğan’ın takip ettirildiğini iddia etti.







Peker, şöyle konuştu: “Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. Devletin namusu var diyor, devlet adamı dedim ya. Yahu bu İbrahim Kalın’ı takip ettiriyor biliyor musunuz? Hadi günün bombalarından biri de bu olsun. O yolladığın Resül’ün adamları var ya resim diye, tak bir tanesi resimleri vermiş. Özel kalem müdürü Hasan beyi de takip ettiriyon. Sen nasıl bir adamsın arkadaş ya? Ak Partidekileri kandırabilirsin, beni kandıramazsın, yemem."