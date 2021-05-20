Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en büyük buzdağı koptu /20 Mayıs 2021 11:52

Dünyanın en büyük buzdağı koptu

Antarktika’da Korsika Adası’nın yarısı büyüklüğündeki bir buz kütlesinin koptuğu bildirildi.

SHABER3.COM

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan kopan dev buz kütlesinin Weddell Denizi'ne doğru sürüklendiğini duyurdu.

Avrupa Uzay Ajansı, kopan 4 bin 320 kilometrekarelik dev buz kütlesinin uzaydan alınan görüntülerini internet sitesinde kamuoyuyla paylaştı.

“A-76” adı verilen buz kütlesi 170 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahip.

Dünyada daha önce kopan en büyük buz kütlesi olarak bilinen “A-23A” 3 bin 380 kilometrekarelik alana sahipti.

Bilim insanları küresel ısınmayı, buzuldaki ayrışmaya en büyük neden olarak görüyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünyanın en büyük buzdağı koptu Sonraki Haber >>

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:04:44