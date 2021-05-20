Samanyolu Haber /Dünya / İsrail Gazze'yi yine vurdu /20 Mayıs 2021 11:09

İsrail Gazze'yi yine vurdu

The Guardian'ın aktardığına göre İsrail, Gazze'ye gece yarısından sonra 10'dan fazla hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarında iki evin vurularak yok edildiği açıklandı. Diğer yandan Hamas ve İsrail, ateşkesin yakın olduğu iddialarını yalanladı

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Gazze ve İsrail’de roket ve uçak sesleri yine susmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sessizlik ve güvenlik sağlanana kadar operasyonların devam edeceğini söyledi.

Sağlık yetkilileri Gazze’nin güneyindeki Khan Younis kasabasında 4 kişinin yaralandığını ifade etti. İsrail ordusu, içinde silah deposu bulunan, bir Hamas yetkilisine ait evin hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Hamas komutanlarına ait içinde askeri altyapı bulunan evlerin hedef alındığı iddia edildi.

HAMAS VE İSRAİL: ATEŞKES YAKIN DEĞİL 

Perşembe günü Gazze sınırındaki İsrail kasabası Beersheba’da roket sirenlerinin çaldığı aktarıldı. Ölü veya yaralılar hakkında bir açıklama yapılmadı. Hamas da İsrail de dün, bir ateşkesin yakın olduğu iddialarını yalanladı. Ancak uluslararası baskı artırılırken bazı ülkeler ateşkes için çözüm arıyor.

FRANSA, MISIR VE ÜRDÜN’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI  

Fransa bir BM tasarısı dolaşıma sokarak ABD’nin üzerindeki ateşkes talep etmesi için olan baskıyı artırdı. Fransa, Mısır ve Ürdün ayrıca bir açıklama yayımlayarak, “Tarafların hemen ateşkese varmasını” talep etti.

10 Mayıs’taki ilk saldırılardan bu yana Gazze’de aralarında 64 çocuk da bulunan 228 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de de 12 kişi hayatını kaybetti.
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