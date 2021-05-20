İsrail Gazze'yi yine vurdu

Gazze ve İsrail’de roket ve uçak sesleri yine susmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sessizlik ve güvenlik sağlanana kadar operasyonların devam edeceğini söyledi.







Sağlık yetkilileri Gazze’nin güneyindeki Khan Younis kasabasında 4 kişinin yaralandığını ifade etti. İsrail ordusu, içinde silah deposu bulunan, bir Hamas yetkilisine ait evin hedef alındığını belirtti. Açıklamada, Hamas komutanlarına ait içinde askeri altyapı bulunan evlerin hedef alındığı iddia edildi.







HAMAS VE İSRAİL: ATEŞKES YAKIN DEĞİL





Perşembe günü Gazze sınırındaki İsrail kasabası Beersheba’da roket sirenlerinin çaldığı aktarıldı. Ölü veya yaralılar hakkında bir açıklama yapılmadı. Hamas da İsrail de dün, bir ateşkesin yakın olduğu iddialarını yalanladı. Ancak uluslararası baskı artırılırken bazı ülkeler ateşkes için çözüm arıyor.







FRANSA, MISIR VE ÜRDÜN’DEN ATEŞKES ÇAĞRISI







Fransa bir BM tasarısı dolaşıma sokarak ABD’nin üzerindeki ateşkes talep etmesi için olan baskıyı artırdı. Fransa, Mısır ve Ürdün ayrıca bir açıklama yayımlayarak, “Tarafların hemen ateşkese varmasını” talep etti.





10 Mayıs’taki ilk saldırılardan bu yana Gazze’de aralarında 64 çocuk da bulunan 228 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail’de de 12 kişi hayatını kaybetti.