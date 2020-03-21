"Koronavirüs aşısı Türkiye'de geliştirilebilir"

KHK’yla ihraç edilen Türkiye’nin korona virüsü hakkında doktora yapmış tek ismi olan Doç. Ulaşlı, ihraç edilmeden önce TÜBİTAK’a verdiği projenin içeriğini ve trajikomik biçimde nasıl reddedildiğini anlattı.





Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı, 2016 yılında KHK’yla ihraç edildiğinde Türkiye’nin koronavirüs üzerine doktora yapmış tek ismiydi. Ulaşlı dünyada korona salgını çıkmadan yıllar önce yarasalardaki bu virüsü araştırmış ve Hollanda’da doktorasını tamamlamıştı.





Ardından yurda dönen Ulaşlı, Gaziantep Üniversitesi’nde göreve başlamış fakat Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olması gerekçesiyle Gülen Cemaatine yönelik operasyonlar kapsamında görevinden ihraç edilmişti.







Doç. Ulaşlı, Euronews yayınında çok çarpıcı bir açıklama yaparak yıllar önce koronavirüsle ilgili bir proje geliştirdiğini ancak TÜBİTAK’ta projenin Matematik projesi zannedilerek reddedildiğini açıkladı.





KORONA PROJESİ VERDİM MATEMATİK PROJESİ SANDILAR





Doç. Ulaşlı’nın açıklamaları şöyle:





“Bazı ülkeler hava savunma sistemleri yapıyorlar, karşısında yapılacak ataklara göre strateji geliştirmek için. Benim doktora sırasında yaptığım çalışma şuydu; Bu virüsün saldırı tarzı nedir, hücrede nasıl bir yapıyı ele geçiriyor? Bunu anlamaya çalıştım. Bunu anlamaya çalıştıktan sonra biz bu virüse karşı farklı nasıl yaklaşımlar sergileyebiliriz. Yıllarca bunu çözmeye çalıştım. Vardığım şey şuydu. Virüsün iki proteini vardı, bu iki proteinin etkileşimi ciddi derecede önemliydi. Benim TÜBİTAK’a verdiğim proje şuydu: Virüsün iki proteini arasındaki etkileşimi engellersem, enfeksiyonu durdurabilirim.





Deneysel olarak elimdeki bilgilerle ben bunu iddia edebilirdim, çünkü virüsün geçmişini biliyorum. Bu çerçevede projeyi hazırlayıp gönderdim. Proje değerlendirilmedi. Projenin reddedilmesiyle ilgili yazıyı görseniz çok komikti. Matematik projesi olarak reddedildi. TÜBİTAK’taki yetkili kişiyi aradım dedim ki sayın hocam ben sağlık birimlerine proje verdim, siz matematik projesi olarak değerlendirmişsiniz. İnceleyelim dediler, sonra güzel proje ama komisyon kuramayız, heyet oluşturamayız dediler ve öyle kaldı. Oysa virüse karşı aşı geliştirebilirdik.





Sonra KHK’lı olmama rağmen elimdeki bilgileri paylaşarak geçen sene virüsle ilgili dünyadaki en prestijli dergilerinden birinde yayınım çıktı. Hollandalı ekiple çalıştık. Bu yayında, virüsün enfeksiyonunda kalsiyumun rolü nedir, iki protein arasındaki etkileşim boyutu nedir onu anlatıyorduk.





Şu an bu alanda çalışmış insanlara imkan verilirse Türkiye’de aşısı yapabilirsiniz. Ama korona konusunda doktora yapmış birini dört senedir kenarda oturtursanız aşı geliştiremezsiniz. İlahi olarak o aşı gökten gelmeyecek, laboratuvarda çalışabilmemiz lazım. Bunu üretecek bilim insanları.”



