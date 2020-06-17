Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs sonrası Fransa'da şatolar satışa çıktı /17 Haziran 2020 23:15

Koronavirüs sonrası Fransa'da şatolar satışa çıktı

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da bazı şatoların giderlerinin karşılanamaması nedeniyle satışa çıkartıldığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Fransa'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle şato sahipleri çalıştırdıkları personelin işine son vermek ve hatta şatolarını satışa çıkarmak zorunda kaldı.

The Telegraph'ın aktardığına göre, temel gelir kaynakları şatolarda düzenlenen etkinlikler olan şato sahipleri, pandemi nedeniyle giderleri karşılayamaz hale gelerek personellerinin işine son vermek ve mülklerini satışa çıkarmak zorunda kaldı.

Uzmanların hesaplamalarına göre şato sahipleri, 2020'de gelirlerinin yüzde 40 ila 80'ini kaybedecek.

"2020 yılı, etkinlikler tarihinde beyaz bir nokta olarak kalacak"

Le Parisien'e konuşan sektör temsilcilerinden biri, "Açıkça itiraf etmek gerekir ki 2020 yılı, etkinlikler tarihinde beyaz bir nokta olarak kalacak. İnsanlar düzenlemeyi planladıkları partilerini ya iptal ediyor ya da 2021'e erteliyorlar. Şirketler bütçelerini kısıtlamaya gidiyor ve bu kısıtlamalarda etkinlikler ilk sırayı alıyor" dedi.

2019 yılının sonunda yaklaşık bin 500 şato hizmete sunulmuştu. Uzmanlar, sektörün pandemi öncesinde sıkıntılı bir süreç yaşadığını ve yeni krizle birlikte durumun daha da kötüleşmesinin şato sahiplerini mülklerini çok düşük fiyata satmaya zorladığını belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs sonrası Fransa'da şatolar satışa çıktı Sonraki Haber >>

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

İnsanlar 'Artık yemek alınır' diye feryat ediyor!

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

Kuzey Kore iletişim ofisini havaya uçurdu

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

KHK'lı Bozkurt: Gözaltındaki anne bir aylık bebeğinin sütünü dökemedi

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:14:35