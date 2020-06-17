Samanyolu Haber /Gündem / John Bolton, kitabında Erdoğan'a da yer verdi /17 Haziran 2020 23:28

John Bolton, kitabında Erdoğan'a da yer verdi

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarını yazdığı kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'diktatör' olarak söz ederken, Trump'ın 'sevdiği diktatörleri' kayırdığını ve Erdoğan'ın da Çin lideri de bu kapsamda yer aldığını belirtti. Bolton, Trump'ın Erdoğan için Halkbank davasına da müdahale etmek istediğini iddia etti.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Beyaz Saray anılarına dair yazdığı kitapta ABD Başkanı Donald Trump'ın "sevdiği diktatörleri kayırdığını" yazdı. Bolton, buna örnek olarak de Trump Türkiye ve Çin'le ilişkilerini gösterdi.

Haftaya Salı günü satışa çıkacak "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitap, henüz piyasaya çıkmadan amazon.com'da en çok sipariş edilen kitap oldu.

ABD'nin önde gelen gazeteleri, piyasaya çıkmadan edinip inceledikleri kitabın içeriğinin bir kısmını aktardı.

New York Times, Bolton'ın, Trump'ın Halkbank davasına müdahale etmek istediğini, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığını yazdı.

Washington Post ise şu ifadeleri kullandı:

"Bolton, Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a bir not ileterek Halkbank'ın masum olduğunu söylediğini anlatıyor.

"Bolton 'Trump Erdoğan'a bu meseleyle ilgileneceğini söyledi, davaya bakan savcıların kendisinin değil Obama'nın adamları olduğunu anlattı ve bu kişilerin yerine kendi adamlarının geçmesiyle sorunun çözüleceğini söyledi' diyor."

JaredKushner ve Berat Albayrak arasında 'damatlar hattı'

Washington Post'a göre Bolton, Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la görüşmeyi planladığını da anlatıyor:

"(Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo ve (Hazine Bakanı Steven) Mnuchin'e bu 'damatlar hattı' konusunda bilgi verdim.

"Pompeo çok öfkelendi. Kushner'in girmemesi gereken uluslararası ilişkiler alanına girdiğini düşünüyordu."

Bolton kitapta Trump'ın yargıya müdahalesinin "bir yaşam tarzına dönüştüğünü" söylüyor.

Daha önce Trump yönetiminde daha alt kademelerde yer alan kişilerin kitapları da piyasaya çıkmıştı fakat Bolton, kitap yazan en üst seviye görevli oldu.

Trump yönetimi Bolton'ın kitabının baskısının durdurulması için dava açmıştı.

Bazı Trump karşıtları da Bolton'u, Trump'ın Kongre'de yargılanması sürecinde adım atmayarak sonradan 2 milyon dolarlık kitap anlaşması yaptığı için eleştirmişti.

Bolton Nisan 2018'de getirildiği Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini Eylül 2019'a kadar sürdürmüştü.
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