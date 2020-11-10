Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilaçla ilgili iddia: Tedavinin etkinliği azaldı /10 Kasım 2020 10:25

Koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilaçla ilgili iddia: Tedavinin etkinliği azaldı

Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilaç, etken maddesi sentezlenerek ağustos ayında Türkiye'de üretilmeye başlandı. Sahada görev yapan uzman hekimler, yerli ilaca başlanması ile tedavinin etkinliğinde bir azalma olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

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Covid-19 tedavisine yönelik Türkiye'de kullanılan ilaçlarla ilgili tartışmalar bitmiyor. Ciddi yan etkileri olduğu bilinen ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tedavi rehberinden çıkardığı ‘Hidroksiklorokin’ etken maddeli ilaçlar kullanılmaya devam ediyor. Ağır hastalarda hekim gözetiminde kullanıldığında etkisi gözlemlenen ve birçok ülkede kullanılan ‘Remdesivir’ etken maddeli ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nın tedavi rehberinde yer almıyor. Remdesivir etken maddeli ilaçları hastalar, karaborsada kutusuna 20 bin TL ödeyerek temin etmeye çalışıyor. Mevcut uygulamada tedavi için Hidroksiklorokin’den sonra en etkin şekilde Favipiravir kullanılıyor.

Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir etken maddeli ilaç ağustos ayına kadar Çin'den ithal ediliyordu. Ağustos ayında hammaddesi sentezlenerek Türkiye'de üretimine başlandı. BirGün'de yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç işbirliğiyle Favipiravir etken maddeli ilaç “Favicovir” ismiyle ruhsatlandırıldı. Sahada etkin bir çalışma yürüten hekimler, yerli ilacın kullanılmaya başlanması ile tedavinin etkinliğinin azaldığını belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek, “İlk dönemde bu ilaca başladığımızda yanıt alırdık. Ya virüs ilacı tanıdı, mutasyon geliştirdi ya da orijinal doz ayarlanamadı” dedi.
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