Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüse 4 yeni belirti eklendi /26 Haziran 2020 11:25

Koronavirüse 4 yeni belirti eklendi

Koronavirüs 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen Covid-19'u tanıma sürecinde. Son olarak CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11 yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu koronavirüse dair yeni açıklamalar yaptı. CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

 
Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Covid-19 semptomlarına yenileri eklendi. Covid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı. 

YENİ 4 SEMPTOM
Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Covid-19'un yeni semptomları arasında girdi.
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