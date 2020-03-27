Koronavirüslü hastayı eve gönderdiler, virüs tüm aileye bulaştı









DW Türkçe'nin haberine göre, pazar günü yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri ile rahatsızlanan Uluç, tedavi için Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne başvurdu.





Doktorların belirtileri yetersiz bularak Kovid-19 testi yapılmayan Uluç'u eve yollamasından bir gün sonra Uluç'un rahatsızlığı daha da arttı.





Aile bu kez de Çapa Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Çekilen tomografi ve yapılan test sonucunda, Uluç'un Kovid-19 pozitif olduğu ortaya çıktı. Ancak bu kez de hastane yetkilileri, hastanede boş yatak olmadığı gerekçesiyle Uluç'u evine gönderdi ve Uluç'a 'evde karantina' önerdi.





Şimdi ise, aynı apartmanda yaşayan dokuz kişilik aile koronavirüs semptomları gösteriyor.





Öte yandan, Mustafa Uluç'un oğlu Eşref Uluç, doktorların yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye gittiğinde, babasının 'yatılı hasta' olarak kaydedildiğini öğrendi. Oysa Uluç doktorlar tarafından evine yollanmıştı.





Veterinerlik Fakültesi'nde okuyan Eşref Uluç, ihmali şu sözlerle özetliyor:





"Biz veterinerlik fakültesinde böyle bir ihmal ve hatayı kediye, köpeğe dahi yapmıyoruz."





Bu arada durumu ağırlaşan Mustafa Uluç, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Benzer şekilde annesi de Kovid-19 pozitif çıktı.





Eşref Uluç, "Annemde de, bende de Kovid-19 semptomları var. Sadece bizde değil. Oturduğumuz apartmanda dokuz kişi yaşıyor ve herkeste benzer rahatsızlıklar var. Büyük ihtimalle hepimiz virüsü kaptık, pozitifiz" diyor.