Koronavirüste 2’nci dalga başladı: Sokağa çıkma yasakları geri gelecek mi?

Milyonlarca insanı hasta eden, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında vakaların yeniden tırmanışa geçmesi ve uzmanların ikinci dalga uyarısıyla sokağa çıkma yasakları yeniden gündeme geldi.







Hürriyet'in haberine göre kış döneminde alınacak tedbirler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanacağı tartışılıyor.





Yeni önlemler arasında “hareketliliği gruplara ayırma” gibi maddelerin bulunduğu da belirtiliyor.





Habere göre uygulanması planlanan yeni tedbirler şöyle:





-Bundan sonra blok yasaklar uygulanmayacak. Bölgesel yasaklar ve kararlar devam edecek. Nerede sorun varsa orası izole edilecek. İşyerleri ve dükkanlar kapatılmayacak.

-İllerdeki duruma göre hafta sonu sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.

-Hareketliliği yavaşlatacak kararlar alınacak. Bu konuda 65 yaş üstü ve üniversite öğrencilerine yönelik kararlar etkili olacak. 65 yaş üstü gruplar için belli alanlara girememe yasağı devam edebilecek. Onların bineceği otobüs, gideceği parkın ayrı olması gibi yaklaşımlar sergilenebilecek.

-Dışarıdaki hareketliliği gruplara ayırma planlaması yapılacak.

-Ara kesmeler uygulanarak virüsün birinden diğerine atlamasının önlemi alınacak.

-En önemli karar, okullar konusunda olacak. Toplantılarda ilköğretimin açık olması, kronik rahatsızlığı olan çocukların evde eğitim görmesi, üst sınıflarda sadece 8 ve 12. sınıfların okula gitmesine sıcak bakılıyor.

-Üniversitelerin açılması ise planlar arasında değil. 8 milyon gencin tüm Türkiye genelinde harekette olmasının, yurtların, okul kantinlerinin, okulların çevresindeki kafeteryaların hareketlenmesi anlamına geleceği, bunun da kontrol edilemeyeceği konuşuluyor.