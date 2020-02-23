Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsten İtalya'da 3. ölüm vakası yaşandı /23 Şubat 2020 23:04

Koronavirüsten İtalya'da 3. ölüm vakası yaşandı

Koronavirüsün görüldüğü ülkelerden birisi olan İtalya'da virüs kaynaklı üçüncü ölüm vakasının yaşandığı ifade edildi.

SHABER3.COM

İtalya’da Koronavirüs kaynaklı 1 ölüm daha yaşanırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesine yayılan Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümler artarken, İtalya’dan 1 ölüm haberi daha geldi.

İtalya’nın Lombardy Bölgesi Meclis Üyesi Guilio Gallera bölgede bulunan Crema kasabasında, aynı zamanda kanser hastası olan yaşlı bir kadının Koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Yaşanan ölümle, İtalya’da Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3’e çıkarken, ülke genelinde 157 onaylanmış vaka kaydedildi.

Öte yandan, Milano yakınlarında bulunan Codogno kenti ise 21 Şubat günü Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantina altına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüsten İtalya'da 3. ölüm vakası yaşandı Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:48