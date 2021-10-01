Koronavirüsün verdiği bir hasar daha ortaya çıktı!

Yeni bulgulara göre, koronavirüs hücrelere bulaştığında, sadece aktivitelerini bozmakla kalmıyor, aynı zamanda işlevlerini de değiştirebiliyor. Örneğin, pankreastaki insülin üreten beta hücreleri enfekte olduğunda, sadece normalden çok daha az insülin üretmekle kalmayıp aynı zamanda görevi olmayan glikoz ve sindirim enzimleri de üretmeye başlıyor.





Euronews'te yer alan habere göre çalışmayı Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği'nin bu yıl sanal olarak düzenlenen yıllık toplantısında bir sunumda anlatan ekip lideri Dr. Shuibing Chen, "Buna hücre kaderinin değişmesi diyoruz" dedi.





Cell Metabolism dergisinde daha önce yayımlanan bir çalışma sonucunda araştırmacılar 'değişikliklerin uzun süreli olup olmadığı veya geri döndürülebilir olup olmadığının net olmadığını' belirtmişti.





Covid-19'dan kurtulan bazı kişilerin enfeksiyondan kısa süre sonra diyabet (şeker hastalığı) geliştirdiğini kaydeden Dr. Chen de, "Bu durum kesinlikle Covid-19 pandemisi sürecinde şeker hastalığına yakalanların oranını araştırmaya değer." ifadelerini kullandı.





Dr. Chen'in ekibi akciğerlere, karaciğere, bağırsaklara, kalbe ve sinir sistemine benzeyen mini organlar veya organoidler oluşturmak için tasarlanmış hücre kümelerinde koronavirüs ile deneyler yapıyor.





Başında Dr. Chen'in bulunduğu araştırma ekibi, çalışmalarını New York merkezli dünyaca ünlü tıp merkezi Weill Cornell Medicine'de yürütüyor.





Ekibin bulguları hücre kaderi ya da hücre fonksiyonu kaybının akciğer dokularında da olabileceğini gösteriyor.



