Samanyolu Haber /Spor / Korona'ya yakalanan Fenerbahçe eski teknik direktörü Otto Bariç hayatını kaybetti /14 Aralık 2020 10:31

Korona'ya yakalanan Fenerbahçe eski teknik direktörü Otto Bariç hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden 87 yaşındaki Otto Bariç, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

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Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Otto Bariç'in verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Otto Bariç kimdir?

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.
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