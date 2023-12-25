Köye silahlı saldırı: 100'den fazla ölü var

Bokkos Bölge Başkanı Monday Kasa, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Plateau eyaletinin Bokkos ve Barkin-Ladi bölgelerine bağlı köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.



Saldırılarda 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Kasa, çok sayıda kişinin de kaçırıldığı bilgisini paylaştı.



Kasa, saldırılarda kaçırılanları bulmak için bölgeye güvenlik güçleri gönderildiğini söyledi.



Saldırılarda çok sayıda evin kundaklandığını ifade eden Kasa, silahlı kişilerin köyde ele geçirdikleri gıda ürünlerini de yanlarında götürdüklerini açıkladı.



SAYI ARTABİLİR



Kasa, ekiplerin cesetleri toplamaya devam ettiğini ve sayının artabileceğini ifade etti.



Öte yandan Plateau Valisi Caleb Mutfwang, saldırıları kınayarak, güvenlik birimlerine sorumluları derhal yakalamaları talimatı verdi.



Nijerya'nın Plateau eyaleti, son zamanlarda silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor.