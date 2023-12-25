Çukur Çetesi çökertildi: 11 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre Analya'nın Kemer merkezli Kumluca, Finike, Kaş ve Demre ilçelerinde 'Tefecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yağma' suçlarından yaklaşık 11 milyar lira gelir elde ettikleri tespit edilen 'Çukur Çetesi'ne yönelik operasyonda, 48 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, suçtan elde edilen şirketler, tatil sitesi, banka hesapları ile çok sayıda taşınmaz ve araca el koyuldu.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
*Antalya'da düzenlenen “KAFES-24" Operasyonunda "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.
*Operasyonda aralarında örgüt elebaşı Bayram Dinçer’in de yer aldığı 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız.
İNSANLARI İNTİHARA SÜRÜKLÜYORLARMIŞ
* Kemer Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "ÇUKUR ÇETESİ" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik “KAFES-24” Operasyonu düzenlendi.