İsrail, İranlı üst düzey komutanı öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.



İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.



KASIM SÜLEYMANİ'NİN ARKADAŞI



İranlı komutanın Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.



DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA



Musevi'nin öldürülmesinin basına yansımasının hemen ardından bir açıklama yapan İran Devrim Muhafızları, "İsrail'in saldırının bedelini ödeyeceği” ifade edildi.



Devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada “Şüphesiz gaspçı ve vahşi Siyonist rejim bu suçun bedelini ödeyecektir” denildi.



İRAN CUMHURBAŞKANI: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER



İsrail Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de saldırıyı “İsrail’in zayıflığı” olarak tanımladı ve “Bu eylem, Siyonist rejimin bölgedeki haya kırıklığının bir işaretidir. Bunun bedelini kesinlikle ödeyecekler” dedi.



Filistin İslami Cihat Örgütü de öldürülen Musevi’nin “Filistin halkını ve davasını desteklemekte hayati bir rol oynadığı” söyledi ve saldırıyı “korkakça” olarak niteledi.



İsrail ordusu ise herhangi bir açıklama yapmadı.



İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI



İsrail, Tahran’ın etkisinin arttığı Suriye’de İran bağlantılı olarak tanımladığı hedeflere uzun süredir saldırılar gerçekleştiriyor. Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.