Koyunların genetiği ile oynadı, hapis cezası aldı

Lacey Yasası nedir?

ABD'de "Lacey Yasası" belirli yaban hayvanı türlerinin eyaletler arası ticaretini yasaklıyor ve federal yetkililere yaban hayatı kaçakçılığıyla mücadele için geniş yetkiler tanıyor.

Müşterilerin tutsak hayvanları vurmak için para ödediği av çiftlikleri için koyun ve keçiler yetiştiren Arthur Schubarth isimli 80 yaşındaki şahıs, suçlu bulunması halinde 5 yıl hapis ve 250 bin dolar para cezasına çarptırılabilecek.Zanlı, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etti.Dünyanın en büyük koyun türünün materyallerini Kırgızistan'dan yasa dışı yollarla ithal ederek ABD'ye getiren Schubarth'ın, bunları klonlanmış embriyolar oluşturmak için kullandığı ortaya çıktı.Zanlı, elde ettiği fetüsleri de Rocky Dağları'na ev sahipliği yapan Montana eyaletindeki çiftliğinde yetiştirdiği koyunlara yerleştirmiş.Sonuç, 135 kilo ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda boynuzlara sahip, nesli tükenmekte olan "Marco Polo Argali" (koyunu) türünden genetik olarak saf bir koyun dünyaya gelmiş.Argali'nin yaşam alanı, Kırgızistan merkezli Orta Asya'nın dağlık bölgeleri olarak biliniyor.Schubarth'ın bu örnekten elde edilen spermi, daha önce hiç görülmemiş melez türler üretmek amacıyla çeşitli koyun türlerini döllemek için kullandığı ve daha büyük koyunlar üretmeyi hedeflediği kaydedildi.Ürettiği devasa hayvanları, "konserve av çiftliği" olarak bilinen ve müşterilerin hayvanları vurmak için para ödediği, daha büyük hayvanların ise daha yüksek fiyatlara satılabildiği tesislere satmayı umuyordu.Çiftliklerde yetiştirilip çoğaltılan ve vahşi hayvanların kapalı alanlarda öldürme garantili olarak para karşılığı avcılara sunulması işlemine, 'konserve av' deniliyor.Davayı yürüten Adalet Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Todd Kim, "Bu, ganimet olarak satılmak ve avlanmak üzere devasa melez koyun türleri ortaya çıkarmaya yönelik küstah bir plandı" dedi.Kim, "Schubarth bu planın peşinde koşarken, yerli hayvan popülasyonlarının canlılığını ve sağlığını koruyan uluslararası hukuku ve Lacey Yasası'nı ihlal etti." açıklamasında bulundu.Asıl amacı, yabani hayvanların ve bitkilerin ticaretini düzenlemek ve korumak olarak tanımlanan yasa, özellikle avlanma, yakalanma, ithalat ve ihracat gibi faaliyetlerde doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve korunmasını sağlamak için çeşitli önlemler içeriyor.Yasasının en önemli hükümlerinden biri, ABD'de ve ABD dışında yasa dışı olarak avlanılmış, yakalanmış veya toplanmış hayvan ve bitki türlerinin ticaretini yasaklıyor.Tam adı "Lacey Act" olan ve ilk olarak 1900 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen yasa, daha sonra birkaç kez güncellendi.Bu arada kendi çiftliğinde av çiftlikleri için dağ koyunu, dağ keçisi ve diğer toynaklı (tırnaklı) hayvanları yetiştiren ve satan Schubarth, kendisine yöneltilen "Lacey Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak ve Lacey Yasasını esaslı bir şekilde ihlal etmek" suçlarını kabul etti.Mahkemece suçlu bulunması halinde, beş yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir.