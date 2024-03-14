“Rusya’nın nükleer söylemi sorumsuz ve düşüncesiz”

Beyaz Saray Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın güvenliğinin tehlikeye girmesi halinde nükleer savaşa hazır olduğu yönündeki sözlerinin ardından ABD’nin nükleer duruşunda bir değişiklik yapmadığını belirtti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya’nın Ukrayna savaşı boyunca kullandığı nükleer söyleminin “sorumsuz ve düşüncesiz” olduğunu söyledi.



“Anladığımız kadarıyla Putin Rusya’nın nükleer doktrinine atıfta bulundu”



Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili de, anladıkları kadarıyla Putin’in bu sözleriyle Rusya’nın egemenliğinin tehdit altında olması halinde nükleer silah kullanacağına ilişkin nükleer doktrine atıfta bulunduğunu ve bunun yeni bir yaklaşım olmadığını söyledi.



İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, ABD’nin nükleer duruşunda yeni bir düzenleme yapmak için bir sebep görmediklerini ve Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanmaya hazırlandığına ilişkin bir gösterge olmadığını kaydetti.



Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ülkesinin tehlikeye girmesi halinde teknik olarak nükleer savaşa hazır olduğu konusunda Batı’yı uyarmıştı.



15-17 Mart’ta yapılacak ve kendisinin altı yıl daha iktidarda kalmasına imkan vermesi muhtemel seçimler öncesinde konuşan Putin, soru üzerine, askeri açıdan nükleer savaşa hazır olduklarını söylemiş; ancak şu anda bu aşamada olmadıklarını da belirtmişti.



Rus sözcü: “NATO’daki bir ya da iki devletin düşüncesiz eylemleri sebebiyle Ukrayna savaşı kontrolden çıkabilir”



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’dan da ABD ve Batı ülkelerinin tepkisine yol açması muhtemel bir başka açıklama geldi.



Zaharova, “NATO’da ve Avrupa Birliği’nde bir ya da iki üye devletin düşüncesiz ve provokatif eylemleri sebebiyle Ukrayna’daki savaşın kontrolden çıkabileceği ya da coğrafi olarak genişleyebileceği” uyarısında bulundu.



Rus sözcü bir ülke ismi vermedi ancak bu uyarı Ukrayna’nın komşusu olarak Moskova kaynaklı tehditten endişe duyan Polonya’nın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı’nın Beyaz Saray ziyaretinin ardına rastladı.



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakanı Donald Tusk ABD’deki temaslarında NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesine yönelik taleplerini dile getirmişti.



Ukrayna savaşı Moskova’nın Batı ile ilişkilerinde 1962’deki Küba Füze Krizi’nden bu yana en derin krizi tetikledi.



Putin daha önce de nükleer savaş riskine ilişkin uyarıda bulunmuş ancak Ukrayna’da nükleer silah kullanımına ihtiyacı hiç hissetmediğini belirtmişti.