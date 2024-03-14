Okyanus ötesi silah kaçakçılığı operasyonuna Türkiye’nin de adı bulaştı

Çetenin, silah ruhsatı alabilecek dar gelirli kişileri tespit ederek bu kişilere finans ve avcı ruhsatı sağladığı, satın alan kişinin bir süre sonra aldığı silahın kaybolduğu ya da çalındığını bildirmesinin ardından silahları Peru ve Ekvador’daki organize suç örgütlerine fahiş fiyatlara sattığı kaydedildi.



2017 yılından bu yana toplamda 14 bin 940 silahın kayıp ya da çalıntı olarak bildirildiği Güney Amerika ülkesinde, Peru Ulusal Polisi’nin (PNP) dört ilde eş zamanlı olarak evlere ve silah satan ofislere yaptığı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ABD Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirildiği bildirildi.



Peru Organize Suçlar Savcısı Jorge Chavez, Ekvador’daki başkan adayının öldürüldüğü olayda kullanılan silahın da operasyonun yapıldığı şirketlerden biri tarafından sağlandığını, bu bilginin doğrulanması için Ekvador polisinden teyit beklediklerini açıkladı.



“Sorunun kaynağı devasa uyuşturucu geliri”



Peru’lu güvenlik uzmanı Jaime Rivera’ya göre Latin Amerika’da için en büyük tehlike organize suç örgütleri.



Rivera bugün Ekvador’da ve Haiti’de kriz boyutuna ulaşan güvenlik sorununun farklı seviyelerde de olsa Latin Amerika’nın birçok ülkesinde yaşandığını, sorunun artarak büyümesindeki esas nedeninin ise suç örgütlerinin uyuşturucu ticaretinden elde ettiği devasa gelir ve silah gücü olduğunu kaydediyor.



VOA Türkçe’ye konuşan Rivera, Peru’da silah ticaretini yapanların daha çok uyuşturucu kaçakçılığı ve tetikçilik yapan gruplar olduğunu; ülkede çok sayıda uluslararası kartelin faaliyet gösterdiğini, suç örgütlerinin bürokratlarla kurdukları çıkar ilişkileri sayesinde ülkedeki suç, şiddet ve silahlanma sorununun arttığını söyledi.



“Latin Amerika’da Türk yapımı silah sayısı artıyor”



Güney Amerika’da silah kaçakçılığı ve ateşli silah kullanımını takip eden Cries adlı sivil toplum örgütü başkanı Serbin Pont, son dönemlerde Latin Amerika’da Türk yapımı silahların arttığını kaydediyor.



VOA Türkçe’ye, bölgede Türk malı silah kaçakçılığı vakalarının daha çok Paraguay’dan Brezilya’ya sokulmak istenirken güvenlik kuvvetleri tarafından ele geçirilen tabanca ve tüfeklerle gündeme geldiğini belirten Pont, Peru’dan Ekvador’a götürülen silahlar arasında Armaq tabancası ile ABD ve Türkiye’de de üretilen AR-15 adlı tüfeğin yer aldığına dikkat çekti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’nin Peru’ya “silah ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı” ihracatı 2011 yılında 308 bin 340 dolarken, bu miktar 2022’de 1 milyar 21 milyon 112 dolara, geçen seneyse 2 milyon 228 bin 261 dolara çıktı.



Türkiye’nin geçen yıl en çok silah ve mühimmat ihraç ettiği Latin Amerika ülkeleri 4,97 milyon dolarla Guatemala olurken, onu yaklaşık 4,47 milyon dolarla Ekvador izledi.