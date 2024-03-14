Navalny'nin stratejisti Volkov, çekiçli saldırıya uğradı

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin en yakın çalışma arkadaşı ve stratejisti Leonid Volkov, Litvanya'nın başkenti Vilnus'taki evinin yakınında çekiçli saldırıya uğradı.



Arkadaşları, hayati tehlikesi bulunmayan Volkov'un kolunun kırıldığını ve bacağına en az 15 kez çekiçle vurulduğunu belirtti. Ayrıca başında, ayaklarında ve yüzünde morluklar olduğu dile getirildi.



Polis, Volkov'un evine arabasıyla geldiği sırada gerçekleşen saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Ancak saldırgan henüz yakalanabilmiş değil.



Kendisine yönelik saldırıyı, "Putin'den, St Petersburg'dan gelen bariz, tipik bir gangster selamı" olarak nitelendiren Volkov, bu olayın 'siyasi amaçlı' olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmish'e göre, bir saldırgan Volkov'un arabasının camını kırdı ve kendisine çekiçle saldırmadan önce gözlerine biber gazı sıktı.



Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi.



Vilnus'taki saldırı, Navalny'nin bir ceza kolonisinde öldüğünün açıklanmasından sadece bir ay sonra gerçekleşti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en sert muhalifi olan Navalny, öldüğünde, 'aşırıcılık' suçlaması ile hakkında verilen 19 yıl hapis cezasını çekiyordu.



Muhalif isimler ve birçok yabancı lider Navalny'nin ölümünden ötürü Kremlin'i suçladı.



Putin ve hükümeti ise herhangi bir dahli olduğu yönündeki suçlamaları reddediyor.



Volkov daha önce Navalny'nin 2013 yılında Moskova Belediye Başkanlığı'na aday olduğu dönemde Navalny'nin bölge ofislerinden ve seçim kampanyalarından sorumluydu.



Artan baskılar karşısında birkaç yıl önce Rusya'yı terk etti.