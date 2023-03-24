Samanyolu Haber /Dünya / Kral Charles'ın Paris ziyaretinde 'kırmızı halı' krizi /24 Mart 2023 08:12

Kral Charles'ın Paris ziyaretinde 'kırmızı halı' krizi

Büyük Britanya Kralı III. Charles'ın ilk yurt dışı gezisini yapacağı Fransa'da emeklilik reformu karşıtı grevler ziyarete gölge düşürdü. Greve giden işçiler, ziyaretin Paris ayağında Kral'a kırmızı halı sermeyi reddederken ziyaretin tamamen iptal edilmesi gerektiği belirtiliyor.

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Pazar günü başlaması planlanan ziyaret Brexit nedeniyle İngiltere ile Fransa arasında yıpranan ilişkilerin yeniden inşası çabalarında simgesel olarak önemli görülüyor.

Fakat Kral Charles'ın Başbakan Rishi Sunak'ı temsilen yapacağı dostluk ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını iki yıl arttırma kararına duyulan öfke nedeniyle "zenginlik ve ayrıcalık" işareti olarak yorumlanarak halkta tepki topluyor.

"Elizabeth II, Queen of Laughs" kitabının Fransız yazarı Stephen Clarke, ziyaretin zamanlamasını çok "yanlış" olarak değerlendirirken Paris caddelerini kaplayan toplanmamış çöp yığınlarına dikkat çekiyor.

Fransız işçi sendikası CGT de, kamu binalarına bayrak, kırmızı halı ve mobilya sağlamakla görevli üyelerinin, Kral için Paris'te verilecek resepsiyonun hazırlanmasına yardımcı olmayacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın resmi konutu Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise grev yapmayan çalışanların gezi için minimum donanımı hazırlayacağı belirtildi.

"Versailles’a ziyaret 1789’u düşündürüyor"

26-29 Mart tarihlerini kapsayan ziyaretin ikinci ayağının Versailles şehri olması da Fransa'da hoşnutsuzluk yaratan diğer bir konu.

Zira geçmişte Avrupa kraliyetinin göz kamaştırıcı bir merkezi olan şehir, sosyal eşitsizliklerin güçlü bir sembolü olarak görülüyor.

Versailes'a gidilmesini çok "olumsuz" gören Clarke, "Ziyaret 1789'u (Fransız Devrimi) düşündürüyor" diyor.

Muhalefet de emeklilik reformunu meclis oyuna sunmadan geçirmesinden dolayı "dokunulmaz" olmakla suçladığı Macron'a ateş püskürüyor.

Yeşiller Partisi milletvekillerinden Sandrine Rousseau, Macron'un III. Charles'ı Versailles'da karşılamasını "İnanılmaz!" olarak yorumlarken ülke genelinde duyulan rahatsızlığı "İnsanlar sokakta gösteri yaparken Cumhuriyetçi hükümdar Macron Versailles'da Kral III. Charles'ı karşılayacak. Kral, ziyaretini elbette iptal etmeli" cümleleri ile özetliyor.
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