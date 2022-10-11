Samanyolu Haber /Dünya / Kraliçe öldü, İskoçya bağımsızlık istiyor /11 Ekim 2022 10:01

Kraliçe öldü, İskoçya bağımsızlık istiyor

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, parti kongresinde yaptığı konuşmasında “bağımsızlık nesli” olduklarını söyledi.

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BBC'deki habere göre, İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri olan Nicola Sturgeon, bağımsızlığın İskoçya için zaruri olduğunu dile getirdi.

İskoçya’nın önemli bir liman kenti olan Aberdeen’de düzenlenen parti kongresinde konuşan Sturgeon, “İçten bir şekilde inanıyorum ki, modern dünyada bağımsız bir İskoçya’da yaşayan ilk kişiler biz olacağız” dedi.

Hızla artan enflasyon ve geçim sıkıntısı krizi yüzünden Birleşik Krallık’tan ayrılmalarının ekonomi açısından daha yararlı olacağını belirten Sturgeon, bağımsız olmaları halinde petrol gelirini 20 milyar sterlinlik bir yatırım fonunun kurulmasında kullanılacağını aktardı.

Londra’daki hükümeti hedef alan İskoçyalı siyasetçi, bağımsızlığın ekonomi için “mucizevi bir çare” sunmadığını, ancak “Westminster’ın kontrolü ve kötü yönetiminden kaçmak için” gerekli olduğunu belirtti.

Sturgeon, bağımsızlığın AB’ye yeniden üye olmak için gerekli olduğunu da tekrarladı.

“Parti liderinin arkasında kenetlendi”

BBC’nin İskoçya siyaset muhabiri Philip Sim, Sturgeon’ın konuşmasının ve bu konuşmaya gösterilen tepkilerin SNP’nin liderinin arkasında kenetlenmiş olduğuna ve bağımsızlığın geleceğine inandıklarına bir işaret olduğu yorumunda bulundu.

Sturgeon'ın konuşmasının partiye enerji katan bir katalizör görevi gördüğünü aktardı.

İngiltere’nin en üst yargı otoritesi olan Yüksek Mahkeme, İskoçya’da bağımsızlık referandumunun düzenlenip düzenlenemeyeceğine dair kararını vereceği davanın ilk oturumuna bu hafta başlıyor.

Sturgeon, mahkemenin İskoçya parlamentosu lehine karar vermesi halinde bağımsızlık referandumunun 19 Ekim 2023’te düzenleneceğini açıkladı.
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