Samanyolu Haber /Gündem / Kraliçe tahttan çekiliyor /31 Aralık 2023 22:35

Kraliçe tahttan çekiliyor

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttan çekileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Danimarka Kraliçesi Margrethe, yeni yıl konuşmasında, oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakmayı planladığını duyurdu.

Danimarka Kraliçesi, tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta yerini oğluna bırakacağını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de "Majesteleri Kraliçe'ye yaşamı boyunca Krallığa olan bağlılığı ve yorulmak bilmeyen çabaları" için teşekkürlerini sundu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Yeni yılda Veliaht Prens Frederik kral ilan edilecek. Veliaht Prenses Mary kraliçe olacak. Yeni bir kral ve yeni bir kraliyet çifti olacak. Bu sorumluluk ve görev için hazır olduklarını bilerek bunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Danimarka'nın 83 yaşındaki Kraliçesi 2. Margrethe, 1972'de taç giymişti.???????
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kraliçe tahttan çekiliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:31