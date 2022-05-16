Samanyolu Haber /Gündem / Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı kutlanıyor... /16 Mayıs 2022 13:23

Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı kutlanıyor...

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katıldı.

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Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70. yılı için düzenlenen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Son dönemde sağlık sorunlarıyla kamuoyundan uzak kalan ve etkinlikte neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Kraliçe’ye eğlence dünyasından önemli isimler eşlik etti. ABD'li ünlü oyuncu Tom Cruise, Kraliçe için özel bir konuşma yaparken efsane oyuncu Helen Mirren, Kraliçe I. Elizabeth'i canlandırdığı bir performans sergiledi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, tahttaki 70. yılı nedeniyle gerçekleştirilen Platin Jübile etkinliğine katıldı. Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele eden ve davetlere katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, keyifli görünüyordu.
EĞLENCE SEKTÖRÜNDEN İSİMLER KATILDI
Windsor Kalesi’nde düzenlenen etkinliğe elindeki bastonuyla katılan Kraliçe’ye İngiltere’den birçok önemli isim eşlik etti. İngiliz efsane oyuncu Helen Mirren ve Damian Lewis’ın yanı sıra Amerikalı oyuncu Tom Cruise da misafirler arasındaydı.


Platin Jübile kutlamaları kapsamında düzenlenen bu ilk etkinlikte, Kraliçe’nin neşeli tavırları dikkat çekti.
KATILIMI KESİNLEŞMEMİŞTİ

Sağlık sorunları gerekçesiyle parlamentoda açılış konuşmasını yapamayan ve üç gün sonra Windsor’daki at gösterisine katılan Kraliçe’nin bu etkinliğe katılıp katılmayacağı son dakikaya kadar kesinleşmemişti.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILAŞTI

Etkinliğe kraliyet aracıyla varan ve 5 binden fazla insanın tezahüratıyla karşılanan Kraliçe’ye en genç oğlu Prens Edward eşlik etti.
Kraliçe'nin tahttaki 70. yılı kutlanıyor... Tom Cruise, övgüler yağdırdı!
Kraliçe, buz mavisi desenli bir elbise ve gri renkte ince bir şal tercih etti.


KRALİÇE'YE ÖVGÜ

NTV'deki habere göre etkinliğe katılan Hollywood aksiyon filmlerinin sevilen ismi Tom Cruise, Kraliçe’nin İngiltere ve dünya tarihine katkılarıyla ilgili özel bir konuşma yaptı. Cruise, konuşmasında Kraliçe'ye hayranlığını dile getirdi.


İLK KRALİÇE ELİZABETH'İ CANLANDIRDI

İngiliz oyuncu Helen Mirren, sahnede Kraliçe I. Elizabeth'i canlandırdığı bir performans sergiledi. İngiltere tarihinin önemli bir figürü olan Kraliçe Elizabeth, İspanyol Armadası zaferiyle biliniyor.
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