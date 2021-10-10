Samanyolu Haber /Gündem / Kraliyet Ailesi'nde “Andrew Amca” skandalı büyüyor /10 Ekim 2021 10:58

Kraliyet Ailesi'nde “Andrew Amca” skandalı büyüyor

Adı, reşit olmayan kız çocuklarına taciz ve cinsel saldırı skandallarıyla gündeme gelen İngiliz kraliyet ailesinin "Andrew Amcası" Prens Andrew hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SHABER3.COM

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times’ta yer alan haberde İngiliz kraliyet ailesinin adı son dönemde cinsel saldırı ve taciz iddialarıyla gündeme gelen Prens Andrew’a karşı bir tutum sergilediği ortaya çıktı.

Kraliyet ailesinin önde gelen figürleri ve aynı zamanda Andrew’un kardeşleri Charles, Edward ve Anne’in Andrew’a kapılarını kapadığını yazan Sunday Times’a konuşan kaynaklar, Andrew’un yeğeni Prens William’ın ise “O kraliyet ailesine bir tehdit oluşturuyor” dediğini yazdı.

York Dükü Andrew’un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen Virginia Giuffre’nin iddiaları ile ilgili Scotland Yard’ın soruşturma başlattığı da kaydedildi. Giuffre, henüz 17 yaşındayken Prens Andrew’un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemiş ve tecavüze uğradığını dile getirmişti.

İnsan kaçakçılığı, seks ticareti ve pedofili suçlarıyla hapse gönderilen ve burada şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği iddia edilen ABD’li finans uzmanı Jeffrey Epstein ile yakın arkadaş olan Andrew bu sebeple de eleştirilerin odağındaydı.

İngiliz Sunday Times gazetesi, 39 yaşındaki Prens William’ın büyükannesi ve babası ile bu konuyu görüştüğünü aktardı. Gazete, tahtın varislerinden biri olan ve tahtın ikinci varisi haline gelen Prens William’ın, Prens Andrew’un aileden uzak tutulması gerektiği konusunda uyarılarda bulunduğunu yazdı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kraliyet Ailesi'nde “Andrew Amca” skandalı büyüyor Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan'ın mitinginde kalan yiyecekleri vatandaşlar topladı

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Erdoğan’dan yeni bir promter kazası!

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Karamollaoğlu: ‘Ayşe Özdoğan Hanım’a gösterilen yaklaşımı tasvip edemiyorum’

Zabıtalardan öldüresiye dayak

Zabıtalardan öldüresiye dayak

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

İşte Erdoğan’ın toplumun çeşitli kesimleri ile ilgili sözleri

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

TRT spikerinin 'İmamoğlu' sınavı: Duraksadı, korktu ve okumadı!

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Sığınmacılara şiddet uygulayan maskeli kişiler AB polisleri

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

Erdoğan’ın 5 milyonluk Mercedes'i ve 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının gözyaşları!

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:04:00