Köylülere jandarma destekli icra operasyonu, traktör kamyonet ne varsa götürdüler

Merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve 250 haneli köyde yaşayan çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifinden aldıkları fide, gübre gibi tarımsal malzemelerin parasını ve faizini ödeyemedi.



Eylemler yaparak seslerini duyurmak isteyen köylülerin kooperatife olan borçlarından dolayı geçen yıl traktörlerine jandarma eşliğinde el konuldu. Pandemi döneminde zor durumda kalan köylülerin el konulan traktörleri SÖZCÜ’nün haberinden sonra kendilerine yediemin olarak teslim edildi.



Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü de geçen yıl Aralık ayında, tüm haciz işlemleri ve icra takiplerinin 31 Mart 2021’a kadar ertelendiğini açıkladı. Bu tarihten sonra icralar tekrar başladı. İcra memurları jandarma eşliğinde yolda, tarlada yakaladıkları araçlara el koyup çektirdi.



HERKES BORÇLU, HERKES BİRBİRİNE KEFİL



Köyde yaşayan ve çiftçilik yapan Yusuf Bakır, pandemi döneminde zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, “2018 yılında kooperatiften yaklaşık 60 bin liralık ilaç, fide, gübre aldık. Uygulanan yüksek faiz nedeniyle zor durumda kaldık. Faizler katlana katlana borcumuz 275 bin liraya çıktı. Biz borçlarımızın silinmesini istemiyoruz. Bir kolaylık yapın borcumuzu ödeyelim diyoruz. Onu da kabul etmiyorlar. Herkesi icraya verdiler. Daha önceden icra ile alınan traktörlerimizi yediemin olarak bize verdiler. Ama şimdide jandarmayla yol kesip araçlarımızı topluyorlar. Benim kamyonetimi aldılar. Bu anları çekmeyelim diye jandarma bizi engelledi. Çekilen fotoğrafları da telefonlardan sildi. Köyde borçlu olmayan yok. Bir kısmı aldıkları krediden bir kısmında onlara kefil oldukları için borçlu. Herkes birbirine kefil. Araçlarımızı almasınlar diye saklıyoruz. Biz bu faizlere karşıyız ve ödeyemiyoruz” diye konuştu.



“MÜDÜR GELİP KÖYLÜNÜN HALİNİ GÖRSÜN”



Kendisi de Büyük Kızılca köyünden olan İYİ Parti Amasya Belediyesi Meclis üyesi Osman Yüce, aldığı maaşı tartışma konusu olan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ı eleştirdi.



Kooperatifin uyguladığı yüksek faiz nedeniyle tefecilik yaptığını belirten Yüce, “Burada çiftçiler kan ağlarken, müdür bey maaş derdine düşmüş. Kızılca köyüne gelsin de, bu kooperatifi kuran köylünün halini görsün. 62 bin 500 lira maaş aldığını söylemiş, onun bir aylık maaşı kadar kredi alan çiftçinin, borcu 4-5 katına çıkmış. Bir zamanlar milletin efendisi olan köylü, şimdi yok oluyor. Ve buna hükümet de müdür bey de seyirci kalıyor” dedi.



Çiftçiler ise, yetkililerin seslerini duymasını ve bu sorunlarının çözmesini bekliyor.