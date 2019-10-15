Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama /15 Ekim 2019 23:52

Kremlin'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Türk askerinin kapsamlı bir operasyon için Barış Pınarı adıyla Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekat gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev tarafından yapılan açıklamada, Türk askerinin Suriye'de kalıcı olarak yer alamayacağını ifade etti.

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Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev, Türkiye'nin kalıcı olarak Suriye'ye asker konuşlandırma hakkı olmadığını söyledi. Lavrentyev, Türk askerlerinin sınırdan 5 ila 10 km ilerleyebileceğini belirtti.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Türkiye'nin Suriye'ye kalıcı olarak asker konuşlandırmaya hakkı olmadığını söyledi. Abu Dabi'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrentyev, daha önce varılan anlaşmalar uyarınca Türk ordusunun Suriye'de sadece 5 ila 10 kilometre derinliğe ilerleyebileceğini belirtti.

Menbiç'e Rus askerlerinin konuşlanmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Lavrentyev, Suriye ve Türkiye ordusunun direkt çatışmaya girmemesini Rusya'nın temin edeceğini dile getirdi. "Bunun olmasına izin vermeyeceğiz" diyen Lavrentyev, iki ordunun karşı karşıya gelmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Fırat'ın doğusunda yer alan Menbiç'ten Amerikan askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu bölgeye konuşlanmıştı. Ardından Rus güçleri de Türkiye ve Suriye orduları arasında devriye gezmek üzere bölgeye konuşlanmıştı.

Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rus Savunma Bakanlığı Suriye Ordusunun Menbiç çevresinde bin kilometrekarelik bir alanda kontrolü sağladığını duyurdu. Kontrolün ele alındığı alanlar arasında Tabka askeri hava üssü, iki hidroelektrik santrali ve Fırat üzerindeki bazı köprüler olduğu belirtildi. 

Operasyon için Moskova onay verdi mi?

Putin'in Suriye temsilcisi, Türkiye'nin operasyon düzenlemesine Moskova'dan onay çıktığına yönelik iddialara da yanıt verdi. Lavrentyev, "Biz başından beri Türkiye'ye itidal çağrısı yaptık ve Suriye toprağındaki herhangi bir operasyonu kabul edilmez olarak gördük" diye konuştu. 

Türkiye ve Suriye sınırının güvenliğinin sınır boyunca konuşlandırılacak Suriye güçleri tarafından sağlanması gerektiğini dile getiren Lavrentyev, "Bu nedenle asla Türk askerlerinin orada olması fikrini desteklemedik" diye konuştu.

Lavrentyev, Türkiye'nin eylemlerinin Suriye'nin kuzeyindeki kırılgan dini hassasiyetleri altüst etme ihtimali olduğunu da dile getirdi. Ankara'nın sığınmacıları Suriye'nin kuzeyine yerleştirme planına ilişkin Lavrentyev, özellikle Kürtler, Araplar ve Sünnilerin daha önce orada yaşamamış olan kişileri bölgeye yerleştirilmesini kabul etmeyeceğini söyledi. 

Rusya ve ABD'li bakanlar Suriye'yi konuştu

Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konuların ele alındığı belirtildi.


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