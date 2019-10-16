Enes Kanter Twitter tarihine geçti

Enes, LeBron’un maddi kaygılarla Çin’in Hong Kong’ta yaptıklarına destek açıklamasına verdiği “ÖZGÜRLÜK BEDAVA DEĞİL”le biten cevabıyla ABD’yi ve Twitter’ı salladı.





NBA – NBA ile Çin arasında çıkan ve gittikçe büyüyen kriz, NBA oyuncularına da sıçradı. LeBron James’in açıklamaları sonrasında Enes Kanter’in attığı özgürlük temalı twitler sosyal medyayı salladı. NBA’yi takip eden yüzbinlerce kişi Enes Kanter’e destek verirken, Kral James’e ise büyük tepki vardı.





Olaylar Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey’in Hong Kong’taki göstericileri destekleyen ‘Özgürlük için savaş. Hong Kong’un yanında ol’ yazılı mesajı twitterdan paylaşması ile başladı.





NBA Organizasyonuna milyarlarca dolar yatırım yapan Çinli yetkililerin bu twite cevabı sert oldu. Bazı büyük firmalar sponsorluklarını iptal ederken, Çin Devlet Televizyonu Huston Rockets’ın maçlarını yayınlamayacağını duyurdu. Daryl Morey kısa bir süre sonra mesajını silip birde özür mesajı yayınladı. Ancak bu açıklamalar Çin’li yetkilileri tatmin etmeye yetmedi. Sponsorlar çekilmeye devam ederken, Çin’de oynanacak olan Lakers-Nets maçıda dahil sezon öncesi oynanan NBA hazırlık maçlarının hiç birisinin TV’den yayınlanmayacağı açıklandı.





500 milyon takipçisinin bulunduğu dev bir pazarı kaybetmek istemeyen NBA Yönetimi, Çin’li yetkililerin gönlünü alma ile ifade özgürlüğü arasında gidip gelen açıklamalar yaptı. İşte tam bu sırada NBA’nin ünlü yıldızı LeBron James yaptığı açıklamayla Morey’i hedef aldı; ‘Rockets Menejeri Daryl Morey’in Hong Kong hakkında tam bilgi sahibi olmadan twit attığına inanıyorum. Bundan dolayı birçok insan yalnızca maddi değil, fiziksel ve duygusal olarak zarar görebilirdi.’





James’in ifade özgürlüğünü hedef alan bu konuşmasına cevap NBA’nin başarılı yıldızı Enes Kanter’den geldi. Diktatörlüğe karşı demokrasiyi savunduğu için ödediği bedelleri sıralayan Enes Kanter; ‘Beş yıldır ailemi ne gördüm ne onlarla konuşabildim, babam hapse girdi, kardeşlerim iş bulamıyorlar, pasaportum iptal edildi, hakkımda uluslararası yakalama kararı çıkardılar, ailemin Türkiye’den çıkması yasak, her gün ölüm tehditleri alıyorum, saldırılara maruz kalıyorum ve Endonezya’da beni yasal olmayan yollarla kaçırmaya çalıştılar. ÖZGÜRLÜK BEDAVA DEĞİL’ diyerek mesajını bitirdi. Enes Kanter’in bu twiti kısa sürede 200 binin üzerinde beğeni aldı.





Twitin altına yorum yapan çok sayıda basketbolsever, LeBron James’in maddi kaygılardan dolayı Çin’in hoşuna giden açıklamalar yaptığını ve ifade özgürlüğünü hedef aldığını belirterek tepki gösterirken, Enes Kanter’in ödediği bedellere rağmen dik duruşuna hayran kaldıklarını yazdılar. Birçok NBA sever de, LeBron James’in kral lakabına atıfta bulunarak, ‘Gerçek Kral Enes Kanter’ yazılı mesajlarını twitter’da paylaştı.







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