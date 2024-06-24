Samanyolu Haber /Politika / Kritik görüşme başladı! CHP heyeti ve Mehmet Şimşek bir araya geldi /24 Haziran 2024 10:26

Kritik görüşme başladı! CHP heyeti ve Mehmet Şimşek bir araya geldi

CHP'nin ekonomi kurmayları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görüşmesi başladı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hazine ve Maliye’den sorumlu gölge bakanı Yalçın Karatepe ile bakanlıkta bir araya geldi.

Merakle beklenen görüşme saat 10.00 civarında başladı.

Heyette CHP'yi temsilen iki ekonomi kurmayı daha yer aldı. Bu isimler; Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir oldu.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

CHP heyeti ziyaret öncesi, Şimşek ile görüşmede ele alınacak konuları masaya yatırdı. Heyet, halihazırda hükümetin çalıştığı vergi reformu paketi için önerilerin yer aldığı bir rapor hazırladı. CHP’li kurmaylar ayrıca acil önlem alınması gereken konular olarak nitelendirdiği başlıkları da Hazine ve Maliye Bakanı’na sunacak.

CHP’li Yalçın Karatepe, temmuzdan itibaren asgari ücrete en az enflasyon farkı kadar zam yapılması talebini dile getirecek.

Emekliler için de enflasyon oranına refah payı eklenerek aylıkların artırılması önerisi masada olacak.

Görüşmede ayrıca tarımsal desteklerin artırılması, TÜİK verileri, Varlık Fonu gibi başlıklar da CHP’li kurmaylar tarafından gündeme getirilecek.
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