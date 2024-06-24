Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre hazırlıkları... /24 Haziran 2024 11:16

Saadet Partisi'nde olağanüstü kongre hazırlıkları...

Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından parti olağanüstü kongre için hazırlanıyor. 30 Haziran’da Ankara’da yapılacak kongrede yeni genel başkan adayının Temel Karamollaoğlu tarafından bugün duyurulması bekleniyor.

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Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 2016 yılından bu yana genel başkan görevini yerine getiren Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Olağanüstü kongrenin adayları parti içi gerçekleşen temayül yoklamaları sonrasında belirlendi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi’nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu.

Olağanüstü kongrede genel başkan adayının kim olacağının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

Genel başkanlık yarışında Birol Aydın ve Mahmut Arıkan’ın ismini öne çıktığı bildirildi.
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