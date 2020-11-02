Kritik kripto para kararı

Dünyada dijital para birimi çalışmalarına başlayan ülkelerin arasına Avustralya da dahil oldu.





Avustralya Merkez Bankası pazartesi günü yaptığı bir açıklamada merkezi dijital para birimlerinin kullanımının ve uygulanmasının araştırılması için bir proje başlattıklarını duyurdu.





Avustralya Merkez Bankası projede Commonwealth Bank, National Australia Bank, Perpetual and ConsenSys Software ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.





Proje ile merkezileştirilmiş bir dijital para biriminin piyasa oyuncuları tarafından toplu fonlamalarda nasıl kullanılacağı, mahsuplaşma ve geri ödemenin nasıl yapılacağı ispatlanacak.





ÇİN'DE DÖRT ŞEHİRDE PİLOT DİJİTAL PARA BİRİMİ PROGRAMI





Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang Hong Kong’da pazartesi günü katıldığı finansal teknolojiler konferansında, dört şehirde uygulanan pilot dijital para birimi programının gayet iyi gittiğini ve şimdiye kadar 2 milyar yuan (299 milyon dolar) değerinde 4 milyon adet işlem yapıldığını söyledi.







Bloomberg HT’ye dijital para çalışmalarını değerlendiren Manchester Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail Ertürk ise son birkaç ayda merkez bankalarının dijital para basma faaliyetlerinin yeni bir ivme kazandığını ve dijital parada Çin’in daha ileri bir durumda bulunduğunu söylemişti.





“Merkez bankaları dijital parayı genel ekonomide kullanılması için pilot uygulamaya geçti.” diyen Ertürk, “Aynı zamanda İsveç de şubat ayında pilot uygulamaya geçti. Dünyadaki hemen her merkez bankasının düşünme, araştırma veya pilot alanında çalışmaları var.” dedi.

