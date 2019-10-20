Kriz var diyene inanmayın... Saraya yine araç alınıyor

TBMM’ye sunulan 2020 bütçesinin detayları, yurttaşı “zorla tasarruf”a zorlayan hükümetin bol keseden harcamaya devam edeceğini gösterdi. Bunun yükü ise yine halka ödetilecek.







Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Saray'da araç saltanatı sürüyor. Gelecek yılın bütçesinde yine makam araçlar önemli bir gider olarak yer alıyor:





- Cumhurbaşkanlığı’na gelecek yıl 2 adedi güvenlik önlemli olmak üzere 22 binek otomobil, 4 panel tipi araç alınacak. Ayrıca birçok bakanlık ve kuruma da yeni binek otomobil alacak. Örneğin İçişleri Bakanlığı 15, Dışişleri 3’ü güvenlik önlemli olmak üzere 6, Danıştay güvenlik önlemli 1, Milli Savunma Bakanlığı da 5 binek otomobil alacak.





- Bütçeye göre, binek otomobillerin tanesi için en fazla 195 bin 700 lira ödeme yapılabilecek. Ancak güvenlik önlemli binek otomobiller için böyle bir şart yok.





- Ayrıca Cumhurbaşkanlığı, sadece mal ve hizmet alım giderleri için gelecek yıl 1.6 milyar, 2021’de 1.7 milyar, 2022’de 1.8 milyar lira harcayacak.





- Bütçedeki açıklar ise vergi ve cezalarla kapatılmaya çalışılacak. Örneğin idari, trafik gibi para cezalarından gelecek yıl 13.7 milyar lira, 2021’de 15.3 milyar lira, 2022’de de 16.8 milyar lira gelir bekleniyor.





- Yine gelecek yıl alkollü içkilerden alınacak vergi gelirlerinin yüzde 12.9 artışla 17.1 milyar liraya, tütün mamüllerinden alınacak vergi gelirlerinin de yüzde 27 artışla 64.8 milyar liraya çıkması hedefleniyor.





- Pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim kurumları için 3 bin 660 lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları için 4 bin 110 lira olacak.





- Taşınmaz satışlarından yüzde 44.3 artışla 3.5 milyar lira, lojmandan 1.2 milyar lira gelir öngürülüyor.



