Samanyolu Haber /Gündem / Krize giren Bir esnaf daha intihar etti /01 Mayıs 2021 14:50

Krize giren Bir esnaf daha intihar etti

Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 10 yıldır kiraladığı küçük bir dükkanında kokoreççilik yapan 48 yaşındaki, 1 çocuk babası Murat Gümüş, evinin önünde kendisini iple asarak intihar etti

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Mersin'in Mut ilçesinde yıllardır kiralık küçük işyerinde kokoreççilik yapan Murat Gümüş, sosyal medya hesabından “Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımı yaptıktan sonra intihar etti.

Mut ilçesinin tek kokoreççisi 48 yaşındaki 1 çocuk babası Murat Gümüş, girdiği bunalım sonucu evinin önündeki çardağa iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Komşuları tarafından evinin önünde asılı durumda görülünce polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve 112 ekibince yapılan incelemede Murat Gümüş'ün öldüğü belirledi. Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırılan Gümüş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ADIM ADIM İNTİHAR PLANI

Mut ilçesinde son derece sevilen ve kısa bir süre önce de eşi Fatma Gümüş'ü kanser hastalığından kaybeden Murat Gümüş'ün, kişisel sosyal medya hesabından 10 Nisan akşam saatlerinde, “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” diye paylaşım yaptı. 14 Nisan'da ise aracını satışa çıkartıp sattı.


“OĞLUM BENİ AF ET”

Küçük esnaf  Murat Gümüş son olarak 27 Nisan'da yine sosyal medya hesabından iş yerinde kendisine sürekli yardımcı olan tek çocuğu oğluna, “Oğlum bitmiş. Beni af et” şeklinde mesaj yazdı.
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