Samanyolu Haber /Gündem / Portland ‘Nets’ kazandı Enes Kanter galibiyeti Adem Erdoğdu’ya adad /01 Mayıs 2021 14:31

Portland ‘Nets’ kazandı Enes Kanter galibiyeti Adem Erdoğdu’ya adad

NBA’de Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı’nın lideri Brooklyn Nets’i deplasmanda 128-109 gibi farklı bir skorla mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. 4 sayı, 9 ribaundla mücadele eden Enes Kanter, galibiyeti ağır kalp hastalıklarına rağmen cezaevinde tutulan Adem Erdoğdu’ya adadı.

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MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA 

Batı Konferansında Play Off’lara kalmak için mücadele eden Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı’nın lideri Brooklyn Nets’i mağlup ederek 6.sıra için iddiasını devam ettirdi. Damian Lillard 32 sayı, 9 asist ve 7 ribaundla maçın oyuncusu olurken, 19 dakika süre alan Enes Kanter karşılaşmayı 9 ribaund, 4 sayı, 1 asist, 1 blok ve +20 verimlilik puanıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda müslüman olduğunu açıklayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Brooklyn Nets’in ve NBA’nin yıldız oyuncusu Kyrie Irving ise maçı 28 sayı, 3 asist, 2 ribaundla tamamladı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Koç Terry Stotts, ” Biz çok kaliteli bir takımız, kendi seviyemizi ve ritmimizi yakaladığımızda çok daha iyi olacağız” dedi. Portland Trail Blazers 3 Mart Pazartesi günü 02:30’da (TSİ) Enes Kanter’in geçen sezon formasını giydiği Boston Celtics ile deplasmanda karşılaşacak.



ENES KANTER GALİBİYETİ ADEM ERDOĞDU’YA ADADI

Enes Kanter, sosyal medya hesabından attığı tweetle Brooklyn Nets galibiyetini, ağır kalp hastası olan Adem Erdoğdu’ya adadı. Hukuksuz suçlamalarla 2018 yılında tutuklanan Adem Erdoğdu’ya kalbinin yetersiz çalışması nedeniyle kalp pili takılmış, büyük risk içermesine rağmen tekrar cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde koronavirüse yakalanan Erdoğdu’ya antibiyotik tedavisi uygulanıyor. 51 yaşındaki Adem Erdoğdu’nun mağduriyetine dikkat çeken Enes Kanter, twitini ‘Brooklyn Nets zaferini ona adıyorum’ diyerek bitirdi.
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