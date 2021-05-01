Portland ‘Nets’ kazandı Enes Kanter galibiyeti Adem Erdoğdu’ya adad

MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA





Batı Konferansında Play Off’lara kalmak için mücadele eden Portland Trail Blazers, Doğu Konferansı’nın lideri Brooklyn Nets’i mağlup ederek 6.sıra için iddiasını devam ettirdi. Damian Lillard 32 sayı, 9 asist ve 7 ribaundla maçın oyuncusu olurken, 19 dakika süre alan Enes Kanter karşılaşmayı 9 ribaund, 4 sayı, 1 asist, 1 blok ve +20 verimlilik puanıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda müslüman olduğunu açıklayarak tüm dikkatleri üzerine çeken Brooklyn Nets’in ve NBA’nin yıldız oyuncusu Kyrie Irving ise maçı 28 sayı, 3 asist, 2 ribaundla tamamladı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Koç Terry Stotts, ” Biz çok kaliteli bir takımız, kendi seviyemizi ve ritmimizi yakaladığımızda çok daha iyi olacağız” dedi. Portland Trail Blazers 3 Mart Pazartesi günü 02:30’da (TSİ) Enes Kanter’in geçen sezon formasını giydiği Boston Celtics ile deplasmanda karşılaşacak.











