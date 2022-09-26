Samanyolu Haber /Dünya / Küba ve Florida'da 'kasırga' telaşı /26 Eylül 2022 20:00

Küba ve Florida'da 'kasırga' telaşı

Kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın Küba ve Amerika'nın Florida eyaletine doğru ilerlediği ifade edildi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın, Küba ve Florida'ya ilerlediği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Ian'ın bugün geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde Küba'nın batı kısmında etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji uzmanları tarafından şiddetini artırarak kasırgaya dönüştüğü belirtilen Ian'ın, ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınına kadar ulaşması bekleniyor.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi, Pinar del Rio eyaletinde fırtınadan etkilenebilecek kişilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

Kübalı yetkililer, eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küba ve Florida'da 'kasırga' telaşı Sonraki Haber >>

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:31