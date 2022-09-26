Küba ve Florida'da 'kasırga' telaşı

kasırgaya dönüşen tropikal fırtına Ian'ın, Küba ve Florida'ya ilerlediği bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Ian'ın bugün geç saatlerde ya da yarın erken saatlerde Küba'nın batı kısmında etkili olacağı belirtildi.Meteoroloji uzmanları tarafından şiddetini artırarak kasırgaya dönüştüğü belirtilen Ian'ın, ülkenin en ünlü tütün tarlalarının yakınına kadar ulaşması bekleniyor.Küba Komünist Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi, Pinar del Rio eyaletinde fırtınadan etkilenebilecek kişilerin tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.Kübalı yetkililer, eyaletteki okullarda eğitime ara verildiğini aktardı.