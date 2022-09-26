OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,4’e yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2022 yılı için yüzde 3 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini sabit tutarken, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini ise yüzde 3,7’den yüzde 5,4'e revize etti.OECD'nin “Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşının bedelini ödemekte olduğu ve büyümenin birkaç ay önce tahmin edilenden daha fazla yavaşladığı kaydedildi. Rapora göre G20 ülkeleri arasında Türkiye, Endonezya ve İngiltere dışında büyüme beklenmiyor.OECD raporunda, “Yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde etkileri devam ederken, savaş büyümeyi aşağı çekiyor. Her şeyden önce gıda ve enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturuyor” denildi.