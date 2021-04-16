Küba'da bir dönem resmen sona eriyor

sol.org.tr'de yer alan habere göre Küba Komünist Partisi Merkez Komite Birinci Sekreteri Raúl Castro görevini planlandığı gibi devredecek. Miguel Diaz Canel'in bu görevi omuzlaması bekleniyor.





Küba Komünist Partisi'nin bugün başlayan 8. Kongresi'nde Raúl Castro'nun Merkez Komite Birinci Sekreterliği'ni Miguel Diaz Canel'e devretmesi bekleniyor.





Raúl Castro, Küba Komünist Partisi'nin 2011'deki 6. Kongresi'nde Merkez Komite Birinci Sekreterliği görevini devralmıştı. Küba için birçok açıdan özel bir dönemin başladığı, uzun vadeli ekonomik ve toplumsal adımların planlandığı bir görev devri söz konusuydu. Bu kongre, Küba halkının Başkumandanı Fidel'in de, parti Merkez Komitesi'nden ayrılırken topluma önemli bir mesaj verdiği bir kongre olmuş, Fidel devlette ve partide önemli yönetici rollerde bulunan kadroların arka arkaya iki beş yıllık dönem boyunca görevde kalmasını telkin etmişti. Bu hem planlanan adımların belli bir hızda ve toplum tarafından sindirilerek, benimsenerek uygulamaya konması için, hem ilgili kadroların hedeflerine uygun çalışmaları yeterli süre içinde ortaya koyabilmeleri için gerekliydi.





Küba halkı hiçbir zaman 'şok terapi'leriyle karşılaşmadı





Fidel'in hayattayken katıldığı son kongre, 16-19 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen 7. Kongre olmuştu. Fiziksel olarak bu dünyadan ayrılırken, sosyalist Küba'nın inşasındaki temel değerleri, çalışkanlık, kolektivite, örgütlülük ve disiplin gibi değerleri partisine ve ülkesine miras bırakmıştı. 7. Kongre, 2030'a kadar olan dönemi kapsayan ulusal ekonomik planları konu edinmişti. Yani bugün gözlemekte olduğumuz tüm düzenlemelerin temelleri bundan yıllar önce atılmıştı, Raul'un ifadesiyle, Küba halkı hiçbir zaman "şok terapi"leri ile karşılaşmadı.





2011'den bu yana geçen on yıl boyunca, Raúl'un örnek liderliğinde Küba, sertleşen abluka koşulları altında ekonomisini geliştirmek için büyük çaba gösterdi, iki büyük kasırga ile karşılaşıp toplumun yaralarını sardı, milyonlarca yurttaşın katılımıyla Anayasa'sını yeniledi, Latin Amerika halklarının birliği ve emperyalizm karşıtı mücadelesi için öncülük etti... Geçen yıldan bu yana ise Kübalı bilim emekçileri ve devlet organlarının yoğun çalışmaları sayesinde, Kübalılara ve tüm dünyaya pandemi ile mücadele konusunda umut oldu.





Sosyalist adanın tarihinde yeni bir kilometre taşı





8. Kongre, sosyalist adanın tarihinde yeni bir kilometre taşı olacak. Devrimi yapan kuşaktan olan isimlerin, görevlerini genç kuşaktan isimlere devretmesi bekleniyor. Devrimin altmış yılı geride bırakan tarihinin en önemli liderlerinden Raúl Castro da, Birinci Sekreterlik görevini, planlandığı gibi devredecek. 2018'de Başkanlığı Raúl'den devralan Miguel Diaz Canel'in, bu görevi omuzlaması bekleniyor. Kapitalist dünyanın meydana getirdiği bütün kaos ve kirliliğe karşı Küba, planlı ekonomik ve toplumsal düzeni ile, siyasi adımlarını da cesaret ve kararlılıkla atıyor. İnsanlığın ileriye olan yürüyüşünde kıymeti büyük adımlar...