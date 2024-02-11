Samanyolu Haber /Gündem / Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 17 kişi gözaltında /11 Şubat 2024 19:09

Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 17 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

SHABER3.COM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." dedi.

Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de dün meydana gelen silahlı saldırıda bir vatandaşın ağır yaralandığını hatırlattı.

Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerinin geniş çaplı tahkikat başlattığını ve operasyon düzenlediğini aktaran Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini kaydetti.

Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyaları, organize suç örgütleri, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşın, acil müdahale sonrası beyin ameliyatına alındığını, ameliyatın ardından yoğun bakımda tutulduğunu aktardı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 17 kişi gözaltında Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:27