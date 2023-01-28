Kudüs'te silahlı saldırı: 2 yaralı

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir saldırı meydana geldi.



Filistinli olduğu belirtilen 13 yaşında bir çocuğun, Doğu Kudüs'ün Silvan bölgesinde çevreye ateş açarak en az iki kişiyi yaraladığı bildirildi.



Silahlı saldırıda 23 ve 47 yaşlarında en az iki kişinin vücutlarının üst kısmından yaralandığı kaydedildi.



Saldırganın, polisler tarafından vurularak, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, soruşturma başlatıldı.