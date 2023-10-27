Samanyolu Haber /Politika / Kulis: Cumhur İttifakı, Doğu'yu HÜDA PAR'a teslim edecek /27 Ekim 2023 08:18

Kulis: Cumhur İttifakı, Doğu'yu HÜDA PAR'a teslim edecek

Yerel seçim öncesi ittifak ortaklarıyla görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile de görüştü. Gerçekleşen görüşmede “yerel seçimlerdeki işbirliğinin de ele alındığı” ileri sürüldü.

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31 Mart 2024’te gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlerde, AKP’nin, MHP ile işbirliğinin dışında, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinde olduğu gibi HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DSP ile de “işbirliğine gidebileceği” tartışılıyor. Bu partilerle olası işbirliğinde ise 14 Mayıs seçimlerinin baz alınacağı kaydediliyor.

Cumhuriyet'in haberine göre Erdoğan ve Yapıcıoğlu görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alınırken yarın AKP İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı “Büyük Filistin Mitingi” de gündeme geldi.

Erdoğan’ın, mitingde “Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması için yoğun bir diplomasi yürütüldüğünü, Gazze’ye saldırıların durması gerektiği ve mitingin de bu anlamda önemli olduğunu ilettiği” ileri sürüldü. Erdoğan’ın, mitingde Türk bayrağı dışında siyasi partinin bayrağının taşınmaması gerektiği konusunda da Yapıcıoğlu’nu bilgilendirdiği de ifade edilirken yerel seçimlerde AKP’nin, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de “HÜDA PAR ile işbirliğine kapı aralayabileceği” belirtiliyor.

YÜZDE 2’Yİ AŞMIŞTI

Kulislerde, AKP’nin, işbirliğini daha çok HÜDA PAR’ın “etkisinin olduğu Batman, Siirt, Bitlis gibi doğu illerinde yapmak istediği” konuşuluyor. Bu kapsamda HÜDA PAR’ın 2018 genel seçimlerinde Bingöl’ün yanı sıra Mardin, Şırnak gibi illerde “yüzde 2 oy oranını aştığı”, bu üç şehir dışında, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Adıyaman, Siirt ve Bitlis’te de yüzde 1 oy oranını aldığı belirtiliyor. Bu illerde HÜDA PAR’ın, “AKP’nin adayını destekleyeceği” ifade edilirken “milletvekili bulunan Batman gibi illerdeki bazı ilçelerde de HÜDA PAR’ın aday çıkarabileceği” kaydediliyor.
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