Domatesleri söktü, diktiği yeni ürünle servet kazandı

Üretici Ertan Parçaoğlu, mango ağaçları iki yaşına geldiğinde meyve hasat etmeye başladı. Mango fidanları ise bu yıl üç yaşına girdi. 3 yıl önce dikilen fidanlarda ortalama 15 kilo meyve var.

İHA'ya konuşan Ertan Parçaoğlu, "Mango meyvesinin kilosunu 200 TL'den satıyorum. Para kazandırıyor ama maliyet ve sabır gerektiriyor. Fidanı dikerken maliyeti çok. Aşılı bir fidanın tanesi 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. Geçen yıl yeni diktiğim 4 dönümlük alanda 150 bin TL fidan masrafı, 100 bin TL de hayvan gübresi sarma masrafı ile birlikte 250 bin TL’ye mal oldu. Bu maliyeti çıkarmak için en az 5 yıl beklemek lazım. Sadece seradan para kazanan bir insan mango diker de ondan kazanç beklerse kazanç elde edemez. Mango 10 yaşındayken 50 kilogram meyve veriyor. Mango meyvesi 10 ile 150 yaş arasında en verimli zamanı oluyor. Mango ağacının 300 yıl ömrü var" dedi.



Mango, tropikal bir meyvedir ve anavatanı Güneydoğu Asya'dır. Sarı veya turuncu kabuklu ve tatlı, sulu etli büyük, etli bir meyvedir. Mangolar, A ve C vitaminleri ile lif açısından iyi bir kaynaktır.



Mangolar, dünyanın birçok yerinde popüler bir meyvedir ve çiğ, kurutulmuş veya konserve olarak tüketilebilir. Ayrıca smoothieler, meyve suları ve tatlılar gibi çeşitli yemeklerde de kullanılır.

Mangolar, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli besin maddelerinin iyi bir kaynağıdır:



- A vitamini: A vitamini görme, bağışıklık ve hücre büyümesi için önemlidir,



- C vitamini: C vitamini bir antioksidandır ve hücreleri hasardan korumaya yardımcı olur,



- Lif: Lif, sindirimi düzenlemeye yardımcı olur ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir,



- Potasyum: Potasyum kalp sağlığı için önemli bir mineraldir,



- Mangiferin: Mangiferin, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bir bitki bileşiğidir,

Mangolar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir:



* Geliştirilmiş göz sağlığı: Mangolar, görme için önemli olan A vitamini açısından iyi bir kaynaktır,



* Daha güçlü bağışıklık sistemi: Mangolar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bir antioksidan olan C vitamini açısından iyi bir kaynaktır,



* Kalp hastalığı riskinin azalması: Mangolar, kalp sağlığı için önemli bir mineral olan potasyum açısından iyi bir kaynaktır,



* İyileştirilmiş sindirim sağlığı: Mangolar, sindirimi düzenlemeye yardımcı olan lif açısından iyi bir kaynaktır,



* Cilt sağlığı: Mangolar, kolajen üretimi için önemli olan C vitamini açısından iyi bir kaynaktır. Kolajen, cildi genç ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olan bir proteindir,



Mangolar, sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak keyifle tüketilebilecek lezzetli ve besleyici bir meyvedir.

İşte mangoların bazı spesifik sağlık yararlarına ilişkin daha fazla ayrıntı:

Göz sağlığı



Mangolar, görme için önemli olan A vitamini açısından iyi bir kaynaktır. A vitamini, retinada ışığa duyarlı hücrelerin işlevi için gereklidir. A vitamini eksikliği, gece körlüğü ve diğer görme sorunlarına yol açabilir.

Bağışıklık sistemi



Mangolar, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan C vitamini açısından iyi bir kaynaktır. C vitamini, serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı hücreleri korumaya yardımcı olan bir antioksidandır. C vitamini eksikliği, enfeksiyonlara yakalanma riskini artırabilir.

Kalp sağlığı



Mangolar, potasyum açısından iyi bir kaynaktır. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan bir mineraldir. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, felç ve diğer ciddi sağlık sorunlarının risk faktörüdür.

Sindirim sağlığı



Mangolar, lif açısından iyi bir kaynaktır. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lif eksikliği, kabızlık ve diğer sindirim sorunlarına yol açabilir.

Cilt sağlığı



Mangolar, C vitamini açısından iyi bir kaynaktır. C vitamini, kolajen üretimi için gereklidir. Kolajen, cildi genç ve sağlıklı tutmanıza yardımcı olan bir proteindir.

Diğer faydalar



Mangolar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer sağlık yararları ile de ilişkilendirilmiştir:



* Kanserden korunma,

* Diyabet riskinin azalması,

* Kilo kaybına yardımcı olma,



Mangolar, lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Çeşitli şekillerde tüketilebilir ve sağlıklı bir diyetin bir parçası olarak keyifle kullanılabilir.