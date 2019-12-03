Samanyolu Haber /Gündem / Kulis: Davutoğlu'nun parti logosu belli oldu /03 Aralık 2019 11:36

Kulis: Davutoğlu'nun parti logosu belli oldu

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olabilir

SHABER3.COM

Yeni aprti kurma hazırlıkları yaptığı bilinen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucu olarak düşünülen isimlerle Bolu'da kampa girdiği belirtildi. Davutoğlu'nun partisini resmen 6 Aralık'ta kurması beklenirken, edinilen bilgiye göre, çişleri Bakanlığı’na resmi kuruluş dilekçesi verilene kadar partinin ismi konusunda üzerinde durulan 2-3 alternatif var. Parti logosu olarak güneş figürünün beğenildiği öğrenildi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni parti kurma çalışmalarında sona gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurucu olarak düşünülen isimlerle Bolu'da kampa girdi. Partinin 16 Aralık'ta resmen kurulması planlanıyor. 50'ye yakın ilde teşkilatları kuracak isimler de belirlendi.

Eski AKP Milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Feramuz Üstün, Abdullah Başçı ve eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin'in de partinin kurucusu olması bekleniyor. Bilgin aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de bacanağı.
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